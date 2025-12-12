UEFA Youth League
Youth League : tirage clément pour le PSG, l’OM défiera le Real, Monaco ira à Bruges
@Maxppp
Qualifiés pour les seizièmes de finale de la Youth League, le PSG, l’OM et l’AS Monaco ont découvert, ce vendredi, leur prochain adversaire lors d’un tirage au sort organisé à Nyon, en Suisse. Arrivé 13e de la phase de ligue, le PSG se déplacera sur la pelouse du Dinamo Minsk.
La suite après cette publicité
De son côté, Monaco affrontera le Club Bruges, tandis que l’OM se déplacera à Madrid pour y affronter les jeunes du Real. Pour rappel, ces seizièmes de finale de Youth League se joueront sur un match sec les 3 et 4 février prochains.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer