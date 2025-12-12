Youth League : tirage clément pour le PSG, l’OM défiera le Real, Monaco ira à Bruges

Qualifiés pour les seizièmes de finale de la Youth League, le PSG, l’OM et l’AS Monaco ont découvert, ce vendredi, leur prochain adversaire lors d’un tirage au sort organisé à Nyon, en Suisse. Arrivé 13e de la phase de ligue, le PSG se déplacera sur la pelouse du Dinamo Minsk.

De son côté, Monaco affrontera le Club Bruges, tandis que l’OM se déplacera à Madrid pour y affronter les jeunes du Real. Pour rappel, ces seizièmes de finale de Youth League se joueront sur un match sec les 3 et 4 février prochains.