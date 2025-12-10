Menu Rechercher
Youth League : le PSG accroché par Bilbao

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Le PSG manque l’occasion de faire une très belle opération au classement. Ce mercredi soir, en attendant l’équipe A, le PSG se déplaçait à Bilbao en Youth League. Sur une belle série depuis quelques journées, les jeunes titis parisiens espéraient enchaîner face à Bilbao, cinquième. En cas de succès, le club de la capitale serait remonté à la 5e place du classement.

Mais après y avoir cru jusqu’au bout, les Parisiens ont craqué. Noah Nsoki avait pourtant ouvert le score dans cette rencontre mais les Basques, qui ont poussé pendant une bonne partie de la rencontre, ont fini par trouver la faille sur un penalty transformé par Adrian Perez (82e). 1-1, score final. Avec ce nul, le PSG reste 11e du classement, à trois longueurs de Bilbao, cinquième.

Pub. le - MAJ le
