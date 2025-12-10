LdC : Villarreal tombe encore face à Copenhague, l’Ajax s’impose pour la première fois

Suite de la 6e journée de Ligue des champions ce mercredi avec les premières affiches de 18h45. Villarreal, qui n’avait toujours pas gagné le moindre match en C1 cette saison, espérait bien y croire cette fois face à Copenhague. Mais les coéquipiers de Nicolas Pépé, absent surprise de la CAN avec la Côte d’Ivoire, ont encore semblé trop faibles. S’ils ont réussi à revenir deux fois dans la rencontre grâce à des buts de Comesaña et Oluwaseyi, le Sous-Marin Jaune a craqué dans les derniers instants, concédant un but de l’ancien Bordelais Andreas Cornelius (3-2, score final). Grâce à ce succès, Copenhague se replace dans la course à la qualification avec une 23e place.

De son côté, Villarreal est avant-dernier du classement. Avant-dernier car, petit événement, l’Ajax Amsterdam a enfin remporté le premier match de sa saison européenne. Sur la pelouse de Qarabag, les Ajacides ont réussi à renverser la rencontre grâce notamment à un doublé d’Oscar Gloukh et un but de l’ancien Niçois Kasper Dolberg. Score final de cette rencontre : 4-2 pour l’Ajax, qui a été mené deux fois au score. Avec ce succès symbolique, le club néerlandais quitte la dernière place et monte à la 33e place du classement général.

