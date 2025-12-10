Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : la blague de Luis Enrique sur les journalistes

Par Aurélien Léger-Moëc
Luis Enrique, content @Maxppp

Luis Enrique est de retour en Espagne, avec le PSG, pour affronter l’Athletic Bilbao, un club qu’il respecte particulièrement. Interrogé avant le début de la rencontre par Canal+, il lui a été demandé s’il avait un meilleur rapport avec les journalistes espagnols, alors que le technicien ibérique a souvent exprimé son rejet de la presse durant ses apparitions médiatiques avec le PSG.

CANAL+ Foot
"J'ai le même problème avec tous les journalistes, de n'importe quel pays" 😅

Le retour de Luis Enrique en Espagne ne change visiblement rien à son rapport à la presse 🤣

#ATHPSG | #UCL
La réponse, donnée avec le sourire et conclue par un éclat de rire, rappelle l’avis de Luis Enrique : « j’ai le même problème avec tous les journalistes, de n’importe quel pays ». Les relations se sont malgré tout apaisées depuis la saison passée, mais Luis Enrique n’a jamais caché qu’il n’appréciait absolument pas les obligations médiatiques.

