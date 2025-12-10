PSG : la blague de Luis Enrique sur les journalistes

Luis Enrique est de retour en Espagne, avec le PSG, pour affronter l’Athletic Bilbao, un club qu’il respecte particulièrement. Interrogé avant le début de la rencontre par Canal+, il lui a été demandé s’il avait un meilleur rapport avec les journalistes espagnols, alors que le technicien ibérique a souvent exprimé son rejet de la presse durant ses apparitions médiatiques avec le PSG.

La réponse, donnée avec le sourire et conclue par un éclat de rire, rappelle l’avis de Luis Enrique : « j’ai le même problème avec tous les journalistes, de n’importe quel pays ». Les relations se sont malgré tout apaisées depuis la saison passée, mais Luis Enrique n’a jamais caché qu’il n’appréciait absolument pas les obligations médiatiques.