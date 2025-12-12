Menu Rechercher
Le Barça va s’offrir Hamza Abdelkarim

Hansi Flick @Maxppp

Le Barça est en passe de finaliser la venue d’Hamza Abdelkarim, jeune avant-centre (17 ans) d’Al Ahly. L’attaquant rejoindrait la réserve du Barça dès l’ouverture du mercato de janvier, lorsqu’il fêtera ainsi sa majorité. Gaucher, profil de pur numéro 9 et point d’appui, Abdelkarim sort d’une Coupe du Monde U17 réussie avec l’Égypte, où il a inscrit 2 buts (contre Haïti et le Venezuela). Les recruteurs voient en lui un attaquant puissant et doté d’une bonne frappe, même si ses qualités de combinaison hors de la surface restent encore limitées d’après Mundo Deportivo.

Ce rapprochement entre les deux clubs intervient quelques mois après la visite à Barcelone d’une délégation d’Al Ahly, menée par son président Mahmoud El Khatib, comme rapporté dans les médias égyptiens. En effet, ce renfort hivernal s’inscrit dans un contexte d’urgence pour le Barça Atlètic, privé de ses deux avants-centres naturels : Òscar Gistau et Víctor Barberá, tous les deux blessés. Cependant, à l’image de Roony Bardghji, s’il est performant, il pourrait jouer en Liga sous les ordres d’Hansi Flick.

