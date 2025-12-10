Menu Rechercher
Le FC Barcelone est en passe de faire un coup à la Roony Bardghji en Afrique

Selon la presse catalane, le club catalan est proche de s’offrir un nouvel attaquant particulièrement prometteur.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Les joueurs du FC Barcelone contre Chelsea @Maxppp

S’il y a un club pour qui recruter est un sacré casse-tête, c’est bien le FC Barcelone. L’écurie de la Ciudad Condal reste dans une situation financière complexe, et le fair-play financier de la Liga traque de très près ses moindres mouvements, autorisant, ou non, l’enregistrement des recrues. Dans un contexte où le club ne peut pas dépenser comme il le souhaite, il est primordial de recruter intelligemment, et surtout, pour peu cher.

Cet été, le club est par exemple allé chercher Roony Bardghji au FC Copenhague, s’offrant l’ailier suédois pour un montant environnant les 2 millions d’euros. Ces dernières années, le club a également recruté plusieurs joueurs en fin de contrat, en prêt ou pour des sommes non excessives. D’où l’arrivée de Marcus Rashford en prêt ce même été, ou celles de Wojciech Szczesny, İlkay Gündoğan ou Iñigo Martínez par le passé, venus s’inscrire dans un collectif principalement formé de joueurs issus de La Masia.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 40 16 +27 13 1 2 47 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 36 16 +17 11 3 2 32 15
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
4 Logo Atlético Atlético 31 16 +13 9 4 3 28 15
Voir le classement complet

Une nouvelle piste étonnante

Et selon Sport, le Barça s’apprête à faire un nouveau coup, mais en Afrique cette fois. Le champion d’Espagne en titre est en passe d’enrôler Hamza Abdelkarim, jeune attaquant égyptien de 17 ans qui joue à Al Ahly. Deco travaille actuellement sur son arrivée - dont le prix devrait être similaire à celui de Bardghji - et le Barça a devancé tous les autres clubs intéressés par ses services, qui sont nombreux, dont le Bayern Munich et l’AC Milan.

Attaquant de pointe redoutable, qui a tapé dans l’œil des Blaugranas lors du dernier Mondial U17, il aurait déjà demandé à son club de le laisser filer en Catalogne au plus tôt. Les deux clubs sont déjà en train de négocier, et même si tout indique qu’il rejoindrait d’abord le Barça Atlètic, l’équipe B du club, la direction lui aurait déjà promis de faire la présaison prochaine avec l’équipe première. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
