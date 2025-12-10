L’UEFA va lourdement sanctionner l’Eintracht Francfort

Plus tôt dans la journée, nous vous avons expliqué qu’une vaste polémique a éclaté en Espagne après le match opposant le FC Barcelone à l’Eintracht Francfort. Pourtant dans le viseur des autorités ibériques après le précédent entre les deux clubs en avril 2022 en Ligue Europa (30 000 supporters allemands avaient obtenu des billets pour le match au Camp Nou, ndlr), la rencontre de mardi soir a été marquée par de nouveaux dérapages (jets de projectiles et de fumigènes sur les fans du Barça, insulte, un fan allemand a atterri dans la zone réservée aux supporters du FCB, altercations dans les tribunes entre des supporters allemands en état d’ébriété et ceux du Barça, etc..).

En effet, les 2300 fans de Francfort autorisés à assister à la rencontre ont eu une attitude «inadmissible» et «dangereuse» selon les médias ibériques. Cela n’a pas échappé à l’UEFA qui a décidé de sévir d’après Sport. La publication catalane précise que le délégué représentant l’instance dirigeante du football européen qui était présent au Camp Nou hier soir a rédigé un rapport complet et détaillé. Et ça ne sent pas très bon pour l’Eintracht. Sport indique que compte tenu des antécédents du club, l’UEFA va leur infliger une très lourde sanction. Une interdiction de déplacement de ses supporters ainsi qu’une grosse amende sont notamment évoquées. La balle est dans le camp de l’UEFA.