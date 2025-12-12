Atlético : Julián Alvarez répond à la rumeur Barça

Alors que le Barça planifie déjà son attaque pour la saison 2026-2027, Julián Álvarez figure parmi ses priorités pour renforcer le secteur offensif après le probable départ de Robert Lewandowski selon Sport. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030, l’attaquant argentin reste cependant concentré sur sa saison en cours malgré les rumeurs. « Écoutez, ça ne me dérange pas. J’essaie de ne pas trop y prêter attention, mais je sais qu’il y a des rumeurs. […] Je suis pleinement concentré sur cette saison, sur ce qui m’attend avec l’Atlético de Madrid », a-t-il confié à Marca. Il avait déjà laissé entendre qu’un changement de décor à l’issue de la saison n’était pas impossible : « en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passera à la fin de la saison ».

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 21 matchs cette saison, Álvarez est le meilleur buteur et principal relais offensif de l’Atlético de Madrid, doublant presque les statistiques de son coéquipier Antoine Griezmann (5 buts). Fervent supporter du Barça durant son enfance et admirateur de Lionel Messi, l’attaquant argentin pourrait voir son rêve d’enfance se rapprocher si les discussions avec le club catalan aboutissent à la fin de la saison. Affaire à suivre…