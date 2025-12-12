Robert Lewandowski pose ses conditions pour son avenir

Malgré ses 37 ans, Robert Lewandowski reste un joueur hors norme. Victime de deux petites blessures musculaires en cette première moitié de saison, le Polonais a certes manqué 4 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs buteurs de l’équipe avec 8 réalisations, et 2 passes décisives, en 17 rencontres. Seul Ferran Torres et ses 13 buts fait mieux que lui. Pourtant, il joue moins. Souvent remplacé à l’heure, il n’a même pas encore dépassé les 1000 minutes.

Ce n’est pas une surprise non plus. Hansi Flick l’avait prévenu en début de saison de son utilisation plus parcellaire en raison de son âge toujours plus avancé, d’un physique qui répond un peu moins, et d’un besoin de préparer la suite également. L’attaquant arrive en effet en fin de contrat en juin 2026 et trois options se proposent à lui : poursuivre une saison de plus dans un rôle secondaire, partir pour une nouvelle aventure, ou tout simplement prendre sa retraite lui qui ambitionne de qualifier la Pologne au Mondial lors des barrages de mars.

Lewandowski est prêt à faire des sacrifices pour rester

C’est plutôt la première option qui est envisagée à en croire les informations d’El Chiringuito. L’ancien Bavarois aimerait rester au club une saison de plus et est prêt à faire de grosses concessions salariales pour cela. «Il veut parler au Barça, dire qu’il veut rester, avec un salaire, bien sûr, moins élevé, beaucoup moins élevé», insiste José Alvarez sur le plateau de la célèbre émission. Lewandowski sait qu’il n’a guère le choix au sujet de ses émoluments, lui qui touche 26 M€ par an, très loin devant ses autres partenaires, alors que le club connaît des difficultés économiques depuis longtemps.

«Il est heureux à Barcelone, sa famille aussi. Sa femme a des affaires ici. Tout le monde est heureux. Il est donc ouvert à parler avec la direction, écouter aussi, et dire qu’il est ouvert à poursuivre l’aventure à des conditions économiques plus basses», poursuit le journaliste révélant l’information. On connaît la position du joueur, mais jusqu’à quelles conditions salariales est-il prêt à aller pour rester ? La direction du Barça est-elle encline à le conserver, elle qui prospecte déjà pour lui trouver un successeur ? Autant de questions auxquelles il va falloir répondre.