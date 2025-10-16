Le FC Barcelone contacte un attaquant à 0€ pour remplacer Robert Lewandowski

Cet été, le FC Barcelone lancera un nouveau cycle. Indépendamment des résultats qui seront glanés par les troupes d’Hansi Flick d’ici la fin de la saison, une page se tournera puisque Robert Lewandowski quittera vraisemblablement le club au terme de son contrat. Le club estime qu’il ne sera plus au niveau pour être titulaire une saison de plus, et on prépare déjà l’après-Lewy.

Les derniers évènements, avec la blessure de l’international polonais avec sa sélection qui aurait pu être évitable selon le staff du Barça qui lui en veut beaucoup, n’aident clairement pas. Le problème dans cette histoire, c’est que pour remplacer son numéro 9, le FC Barcelone doit composer avec une situation financière compliquée. Autant dire qu’aujourd’hui, les rumeurs évoquant des noms comme Julian Alvarez (Atlético) ou Erling Haaland (Manchester City) relèvent avant tout du fantasme que d’une réelle possibilité de voir l’Argentin ou le Norvégien en Catalogne.

De la concurrence sur le dossier

Il faudra donc trouver des solutions à moindre coût, qui passeront donc par des joueurs un peu moins chers, à l’image de Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), dont le nom est sorti. Ou même, des joueurs gratuits… Selon Tuttosport, le FC Barcelone s’intéresse ainsi à Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe de la Juventus, dont le contrat expire en fin de saison. Il serait donc libre, et selon la publication italienne, son nom est placé assez haut sur la liste des attaquants qui plaisent à la direction. Il est ainsi sur une liste de noms qui se comptent sur les doigts d’une main qui sont considérés comme des remplaçants crédibles et réalistes de Robert Lewandowski.

Le média italien précise même que Deco, directeur sportif barcelonais, a déjà pris contact avec l’attaquant de la Vieille Dame, auteur de 4 buts en 8 rencontres (2 titularisations) toutes compétitions confondues avec les Turinois cette saison. Une chose est sûre, une prolongation avec la Juve ne semble actuellement pas possible et les pourparlers sont paralysés depuis bien longtemps déjà. Toutefois, le Barça aura de la concurrence puisque le Bayern Munich est déjà sur le coup…