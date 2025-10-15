Le FC Barcelone est fou de rage contre Robert Lewandowski

Tout indique que Robert Lewandowski vit ses derniers mois du côté de Barcelone. Le contrat du buteur polonais de 37 ans prend fin en juin, et la presse catalane semble unanime : la direction blaugrana n’a pas l’intention de le prolonger. Les décideurs barcelonais estiment ainsi qu’il ne sera plus au niveau pour être titulaire en pointe de l’attaque, et qu’il est temps de lancer un nouveau cycle devant. Et ce alors que l’ancien goleador du Borussia Dortmund et du Bayern Munich souhaitait rempiler, n’ayant pas envie de rejoindre l’Arabie saoudite par exemple.

Aux yeux d’Hansi Flick, le Polonais n’est d’ailleurs plus un titulaire complètement indiscutable, et l’Allemand lui préfère souvent Ferran Torres. Les médias espagnols dévoilent, au quotidien, des noms de possibles remplaçants, allant des pistes XXL Julian Alvarez (Atlético) et Erling Haaland (Manchester City) à Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), en passant par Karl Etta Eyong (Levante). Dans un contexte financier compliqué, la quête d’une nouvelle vedette devant s’annonce compliquée…

Le Barça est fâché

Une situation sûrement frustrante pour Lewy, et les dernières informations de Marca évoquent même une relation tendue entre le joueur et la direction. Pour cause, cette dernière est très énervée par la blessure au biceps fémoral du Polonais, touché avec sa sélection pendant cette trêve. Blessé contre la Lituanie, le joueur avait décidé de forcer et de continuer à jouer avec un bandage, ce qui n’a rien arrangé et a aggravé une blessure qui le tiendra plus d’un mois éloigné des terrains. Il manquera notamment ce Clasico du 26 octobre.

Le staff et les dirigeants n’ont pas du tout apprécié ça et sont clairement fâchés. Ils estiment que les joueurs doivent aussi être responsables et conscients de leur état de forme, sachant quand ils peuvent forcer et quand ne pas le faire. Surtout lorsqu’il s’agit d’un joueur avec une telle expérience, qui doit encore plus prendre soin de lui normalement. Le torchon brûle…