Juventus : l’énorme soulagement de Jonathan David après son but contre Pafos

Jonathan David a enfin vu la pression retomber. En difficulté depuis plusieurs semaines, l’attaquant canadien a trouvé un véritable bol d’air en inscrivant le deuxième but de la Juventus face à Pafos, juste avant de quitter le terrain. Une réalisation essentielle, tant pour l’équipe que pour lui, après une période qu’il a lui-même décrite comme « difficile » selon Tuttosport. Sur l’action, lancé par Yildiz après une récupération haute de Conceição, David a fait preuve d’un sang-froid total. Mais cette fois, derrière la froideur du finisseur, il y avait surtout un immense soulagement. Sa sortie a été marquée par l’accolade appuyée de Spalletti et les applaudissements du stade, signe de la confiance retrouvée.

Ce but peut représenter un véritable tournant pour le Canadien, alors que la Juventus traverse une phase délicate et doit composer avec l’absence prolongée de Dušan Vlahović. Face à Naples, les Bianconeri avaient montré leurs limites sans un avant-centre capable de peser sur la défense. En débloquant enfin son compteur en C1, David envoie un signal fort : il est prêt à assumer le rôle de référence offensive dont Spalletti a besoin. Jusqu’ici, l’ancien serial buteur de Ligue 1 comptabilise trois buts avec la Vieille Dame toutes compétitions confondues.