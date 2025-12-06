Juventus : la date du retour de Dušan Vlahović est connue

Dušan Vlahović peut souffler : son opération à Londres s’est parfaitement déroulée. L’attaquant de la Juventus, touché à un tendon adducteur gauche lors du match contre Cagliari, a vu sa rupture réparée avec succès par l’équipe médicale dirigée par les professeurs Ernest Schilders et Rowena Johnson, en présence du médecin du club, Marco Freschi. La Juventus confirme que l’intervention, réalisée à la Mayo Clinic Healthcare de Londres et à l’hôpital de Wellington, s’est déroulée sans complication.

Le club précise que Dušan Vlahović commencera dès demain son programme de rééducation. En effet, un retour à la compétition est envisagé dans environ trois mois, sous réserve de l’évolution de sa récupération d’après la Gazzetta dello Sport. La Juventus suivra de près le processus de reprise pour s’assurer que l’attaquant retrouve progressivement son niveau physique optimal. Bonne nouvelle pour la Vieille Dame, qui peut se réjouir tandis que ses recrues Openda et David traversent une période de doute…