Juventus : Dusan Vlahovic blessé et absent plusieurs mois !

Gros coup dur pour la Juventus et Dušan Vlahović. Auteur de 6 buts en 17 matches depuis le début de la saison, l’attaquant serbe de 25 ans s’est blessé lors du dernier match de la Vieille Dame. « Suite au problème musculaire survenu lors du match Juventus - Cagliari, Dušan Vlahović a subi ce matin des examens radiologiques approfondis au J|medical. Les examens instrumentaux ont révélé une lésion grave de la jonction musculo-tendineuse de l’adducteur long gauche. D’autres consultations médicales seront nécessaires pour définir le traitement le plus approprié », peut-on lire dans le communiqué publié par la Juve.

Malheureusement, Luciano Spalletti s’est montré très pessimiste il y a quelques instants en conférence de presse, à la veille du 1/8e de finale de Coupe d’Italie contre l’Udinese. Le coach bianconero a annoncé que son buteur ne sera sans doute pas remis sur pied avant quelques mois. « Je ne sais pas exactement combien de temps Vlahovic sera absent pour cause de blessure, mais d’après mon expérience, il faudra attendre quelques mois avant de le revoir sur le terrain. Les médecins s’occuperont du reste. J’aurais préféré de loin pouvoir compter sur lui, mais malheureusement, nous devrons nous passer de lui ».