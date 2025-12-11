Genoa : Ruslan Malinovskiy affole encore toute l’Italie

Au sortir d’une expérience contrastée à l’OM, où il n’aura jamais réellement trouvé la pleine mesure de son talent, Ruslan Malinovskyi avait choisi de relancer sa carrière en Serie A en s’engageant avec le Genoa. L’Ukrainien, déjà bien connu en Italie après son passage remarqué à l’Atalanta, voyait dans ce transfert l’opportunité de redevenir un élément majeur d’un projet ambitieux. À 32 ans, fort de ses 69 sélections avec l’Ukraine et de son profil de milieu offensif à la patte gauche redoutée, le natif de Jytomyr arrivait en Ligurie pour apporter créativité, volume de jeu et expérience. Son deuxième exercice au Genoa n’avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices. Après un début encourageant, Malinovskyi avait été stoppé net par une grave blessure en septembre 2024, une fracture du péroné associée à une luxation de la cheville droite, subie sur la pelouse de Venezia. Opéré dès le lendemain, il avait dû observer plusieurs mois d’arrêt avant de faire son retour en juin. Une reprise progressive, sans avoir encore le rythme pour débuter titulaire, mais qui a rapidement apporté une plus-value notable à un Genoa jusque-là en difficulté en début de saison.

La suite après cette publicité

Depuis son retour en forme, Malinovskyi a retrouvé un niveau qui affole à nouveau toute l’Italie. Sous l’impulsion du nouvel entraîneur Daniele De Rossi, qui a remplacé Patrick Vieira, le Genoa a complètement changé de visage et vit aujourd’hui sa meilleure période de la saison, avec cinq matchs consécutifs sans défaite. Le milieu ukrainien est l’un des moteurs de cette renaissance avec 2 buts lors des 4 dernières rencontres (3 victoires, 1 nul). Une influence constante dans le jeu et un rôle central dans la stabilisation technique de l’équipe. Cette montée en puissance tombe à un moment clef puisque son contrat arrive à expiration en juin 2026, mais il pourra négocier librement dès janvier. Et forcément, un tel niveau attire les cadors italiens. Selon nos informations, la Juventus et l’Inter suivent de très près son dossier, séduites par l’idée de récupérer gratuitement un joueur d’expérience, encore décisif et parfaitement adapté au championnat. À mesure que la saison avance, l’avenir de Malinovskyi devient l’un des feuilletons les plus scrutés de Serie A, et l’Ukrainien, lui, continue d’enchaîner les performances pour faire monter la température sur le marché.