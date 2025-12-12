Le Real Madrid est sur les traces d’une piste surprenante en Ligue 1 !

C’est la crise au Real Madrid. Après un début de saison satisfaisant d’un point de vue comptable, les Merengues n’ont jamais réussi à réellement convaincre sur le pré. Malgré quelques cartons, la Maison Blanche a toujours affiché un visage poussif dans ses prestations. Ces derniers temps, les résultats ne suivent plus. Avec des défaites face au Celta de Vigo en championnat puis Manchester City en Ligue des Champions, le poste de Xabi Alonso est fortement menacé après de nombreuses incompréhensions avec son vestiaire. Ajoutez à tout cela des blessures en cascade en défense et vous obtenez la triste situation des Merengues à l’heure actuelle.

En effet, six défenseurs du Real sont à l’infirmerie (Mendy, Huijsen, Trent, Militao, Alaba et Carvajal) et deux sont suspendus pour la prochaine rencontre de Liga (Carreras et Fran Garcia). Mécontent des performances de son arrière-garde, l’état-major du Real souhaite se renforcer lors des prochains mercatos pour sa défense. Ainsi, les noms d’Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba ont été évoqués ces derniers mois. Mais suite à la prolongation du défenseur d’Arsenal et la méforme de celui de Liverpool, c’est le Bavarois qui tient la corde.

Le Real Madrid se penche sur Jérémy Jacquet

Nous vous expliquions d’ailleurs en exclusivité le mois dernier qu’un accord verbal existait entre ce dernier et la Maison Blanche. En parallèle, les pensionnaires du Santiago-Bernabeu s’activent sur d’autres dossiers. Continuant de regarder à droite et à gauche, le Real aurait jeté son dévolu sur un autre profil. En effet, à en croire les informations du journaliste Matteo Moretto de Marca, le nom de Jérémy Jacquet revient avec insistance du côté de Madrid ces dernières semaines.

Auteur d’un bon début de saison, le défenseur de 20 ans est devenu le taulier défensif de Rennes sous les ordres d’Habib Beye. International espoirs (5 sélections), le colosse d’1m90 aurait tapé dans l’oeil des dirigeants madrilènes qui le suivraient de très près à en croire les informations de la presse espagnole. Même si une offre n’est pas encore d’actualité, les scouts du Real suivraient de près son évolution et apprécient son profil. De quoi venir renforcer le contingent de joueurs français à Madrid ? Affaire à suivre…