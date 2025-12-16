Real Madrid : ça se complique pour Dani Ceballos …

Joueur d’expérience au sein du Real Madrid qu’il a rejoint en 2017 - et seulement quitté entre 2019 et 2021 pour Arsenal en prêt - Dani Ceballos y joue toutefois un rôle assez marginal. Avec 3 Ligues des Champions, 2 Liga et un total de 16 trophées sous la tunique blanche, le natif d’Utrera a souvent été cantonné au banc. Depuis son retour en 2021, il a disputé 18 matches (340 minutes) lors de la saison 2021/2022, 46 rencontres (1939 minutes) lors de l’exercice 2022/2023 où Carlo Ancelotti l’avait relancé avant de retomber dans ses travers lors de la saison 2023/2024 (27 matches, 711 minutes). La saison dernière, il a profité de l’irrégularité de son équipe pour joueur plus lors de la saison 2024/2025 (41 matches, 1998 minutes) mais son temps de jeu reste celui d’un joueur de complément, bien loin des rêves de titulaire de Dani Ceballos. C’est donc normal que cet été, son nom soit revenu sur le mercato et l’Olympique de Marseille avait tenté le coup.

La suite après cette publicité

Finalement, le dossier a échoué malgré un accord trouvé entre les deux clubs. Le joueur avait changé d’avis au dernier moment pour rester dans la capitale espagnole où son contrat court encore jusqu’en juin 2027. Et la décision était plutôt bonne puisqu’il avait joué un rôle intéressant en début de saison. Avec l’absence de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga lors des premiers matches, Xabi Alonso avait utilisé sa créativité et ses facultés techniques dans l’entrejeu. Sa capacité à orienter le jeu et à être une rampe de lancement tout en étant disponible défensivement et dans le pressing ont joué pour lui. Pas toujours titulaire, il a toutefois disputé 7 des 10 premiers matches de la saison et avait commencé quatre rencontres. De quoi le laisser entrevoir un rôle utile dans l’équipe et avoir au moins un temps de jeu similaire aux saisons 2022/2023 et 2024/2025 où il amenait la concurrence. Cependant, la situation est en train de changer depuis deux mois et le retour des blessés.

La suite après cette publicité

Dani Ceballos retrouve un rôle marginal

Repassé derrière Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde et Eduardo Camavinga dans la hiérarchie, il a retrouvé son rôle de sixième homme du milieu et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil. Payant la mauvaise série du Real Madrid contractée lors du mois de novembre, il n’a pas joué les quatre derniers matches de Liga en restant sur le banc. Après la défaite 2-0 du 7 décembre contre le Celta de Vigo, Xabi Alonso se justifiait par des raisons tactiques pour l’absence de son milieu de terrain : «Quant à Dani, aujourd’hui en première mi-temps, avec le remplacement de Militao, nous avons opté pour des joueurs plus offensifs. Rodrigo et Gonzalo sont entrés en jeu. Dani fait bien sûr partie du plan. Ce sont des choix tactiques pour le moment.»

Pourtant malgré la blessure d’Eduardo Camavinga et celle de Trent Alexander-Arnold qui décale Federico Valverde sur le flanc droit de la défense, Dani Ceballos n’a pas su se montrer assez consistant. Certes, il était sur le terrain lors du dernier match de Ligue des Champions contre Manchester City (défaite 2-1) mais la raison était surtout tactique avec la blessure de Kylian Mbappé et la volonté de remonter Jude Bellingham d’un cran. Ainsi, il n’a disputé que 560 minutes en 13 matches alors qu’on arrive à la mi-saison et se retrouve une nouvelle fois parmi les éléments transférables pour les prochaines fenêtres de transfert. Malgré une lueur d’espoir en début de saison, Dani Ceballos a retrouvé un rôle secondaire au Real Madrid et cela ne semble pas près de s’arranger.