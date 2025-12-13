Des sièges arrachés, des supporters hors de contrôle : la visite de Lionel Messi en Inde tourne au fiasco !

Pas de repos pour Leo Messi. Quelques jours seulement après avoir remporté la MLS Cup avec l’Inter Miami contre les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller (3-1), la star argentine a rejoint l’Inde pour un séjour promotionnel de quelques jours. Un passage très attendu par ses admirateurs, notamment à Calcutta, où des dizaines de milliers de supporters s’étaient massés ce samedi au Salt Lake Stadium.

Mais ce qui devait être une célébration populaire s’est pourtant transformé en une immense déception, puis en scènes de chaos. Entouré d’officiels, de dirigeants et de photographes, le champion du monde argentin s’est contenté d’un rapide tour d’honneur sur la pelouse avant de quitter précipitamment le stade pour honorer un autre engagement. Une présence de quelques minutes, largement insuffisante pour des fans venus parfois de très loin et ayant payé des billets onéreux pour espérer apercevoir l’octuple Ballon d’Or.

Un début de séjour raté, des fans indiens frustrés

La frustration a rapidement laissé place à la colère. À peine la Pulga a quitté la pelouse que des bouteilles et des sièges ont été jetés par centaines sur la piste d’athlétisme. Des banderoles à l’effigie de l’ancien joueur du FC Barcelone ont été arrachées et les officiels sifflés. Selon le compte X Khel Now, Lionel Messi serait resté bloqué quelques instants dans l’enceinte du stade suite aux débordements, avant que l’agence Asian New International (ANI) ne filme son convoi quittant Calcutta en direction de l’aéroport. La colère des supporters s’est alors fait entendre. « C’était vraiment décevant, nous sommes venus de Darjeeling pour ça… Nous n’avons même pas pu le voir correctement, et c’est la chose la plus décevante que je n’ai jamais vue », a regretté une fan au micro d’ANI.

Les témoignages se sont ensuite multipliés, tous marqués par le même sentiment d’injustice. « Nous sommes très déçus. Mon enfant était très impatient de voir Messi. Je pense que c’est une arnaque. Quand Messi est arrivé, tout le monde l’a entouré », a poursuivi un autre supporter. « Seuls des dirigeants et des acteurs entouraient Messi. Pourquoi nous ont-ils appelés à ce moment-là ? Nous avions un billet à 12 000 roupies, mais nous n’avons même pas pu l’apercevoir. » « Un événement absolument lamentable. Il est resté à peine dix minutes. Tous les dirigeants et ministres l’ont entouré. On n’a rien vu. Il n’a pas tiré un seul coup de pied, pas un seul penalty. Il est resté dix minutes et est reparti. Quel gâchis d’argent, d’émotions et de temps ! On n’a rien vu ! » À Calcutta, Lionel Messi devait ensuite inaugurer virtuellement, pour des raisons de sécurité, une statue monumentale de 21 mètres à sa gloire, le représentant brandissant la Coupe du Monde. Dans le cadre de son séjour, l’ex-Parisien doit également assister à des concerts, des stages de football pour les jeunes, un tournoi de padel et lancer des initiatives caritatives.