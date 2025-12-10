Athletic Bilbao - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain retrouve ce soir la Ligue des Champions. Pour cette sixième étape de la phase de championnat de la compétition, les Parisiens vont affronter l’Athletic Bilbao dans la chaude ambiance de San Mamés. Un stade que connaît parfaitement Luis Enrique, qui en a parlé hier en conférence de presse. «C’est un des meilleurs stades d’Espagne. J’ai eu l’opportunité d’être au premier match de ce stade avec le Celta Vigo. Il manquait une tribune, on a perdu le match. J’ai prévenu hier (lundi) mes joueurs de l’ambiance. C’est merveilleux de jouer dans cette ambiance, c’est un match très important pour nous et pour eux. On verra comment sera le match demain (mercredi).»

La suite après cette publicité

Pour ce choc, l’Asturien ne pourra pas compter sur l’intégralité de son groupe. En effet, Lucas Hernandez est suspendu après son coup de coude au visage de Xavi Simons face à Tottenham. Lucas Beraldo, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier (blessés) et Ousmane Dembélé (malade) ne sont pas non plus du voyage. Malgré tout, le technicien espagnol pourra aligner un onze solide qui devrait évoluer en 4-3-3. Dans les cages, Matvey Safonov va pouvoir enchaîner, lui qui a longtemps été scotché au banc de touche. Devant lui, on retrouvera, de gauche à droite, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, reconverti en latéral droit en l’absence du Marocain Hakimi.

Luis Enrique bricole sans plusieurs joueurs majeurs

Concernant Nuno Mendes, qui revient de blessure, sa présence n’est pas encore assurée à 100%. Dans le cas où il devrait finalement débuter sur le banc, Luis Enrique devrait bricoler, en alignant Pacho comme latéral gauche et en titularisant un autre défenseur dans l’axe qui pourrait être Ilia Zabarnyi. Dans l’entrejeu, en revanche, pas de doute. Luis Enrique va faire dans le classique avec son trio Fabian Ruiz-Vitinha-João Neves. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia, sur l’aile gauche, et Bradley Barcola, sur l’aile droite, épauleront Kang-in Lee qui devrait débuter à la pointe de l’attaque. Dans le camp adverse, Ernesto Valverde devrait opter pour un 4-2-3-1, lui qui devra faire sans Aymeric Laporte et Paredes (blessés).

La suite après cette publicité

Ainsi, Unai Simon aura pour but de stopper les assauts franciliens. Pour l’aider dans sa mission, le gardien espagnol sera aidé par la défense composée d’Adama Boiro, Yuri Berchiche, Dani Vivian et Jesus Areso. Pour gagner la bataille du milieu, Mikel Jauregizar et Iñigo Ruiz de Galarreta iront au charbon. Devant eux, on retrouvera le trio Nico Williams, Oihan Sancet et Alex Berenguer. Tous soutiendront Gorka Guruzeta, qui occupera la position d’avant-centre. Une équipe qui compte bien faire tomber le tenant du titre chez elle. Mais le Paris Saint-Germain, qui est actuellement 4e au classement avec 4 victoires et 1 défaite, souhaite l’emporter et faire un pas de plus vers la qualification lors de match à suivre en direct sur notre site en live commenté à 21 heures.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.