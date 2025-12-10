Laure Boulleau s’en prend aux joueurs du Real Madrid

Ce soir, le Real Madrid affronte Manchester City au Bernabéu. Un match pas spécialement crucial pour l’avenir européen des Merengues, bien placés dans le top 8 du classement de la Ligue des Champions. En revanche, la presse espagnole est unanime pour affirmer que Xabi Alonso pourrait être remercié en cas de mauvais résultat. Et pour Laure Boulleau, le sort réservé à l’entraîneur madrilène est injuste.

« S’ils ont perdu le goût de travailler, il y a un réel problème. J’ai plutôt tendance à défendre Xabi Alonso. Je suis très déçue de voir ce coach en danger, je suis persuadée que c’est un super coach. Il est capable de coacher des superstars, mais il faut retrouver un groupe qui a envie de travailler. Je pense que ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a des joueurs qui doivent se bouger, sinon le Real Madrid ne va plus rien gagner », a-t-elle déclaré sur Canal+.