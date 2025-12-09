PSG : QSI rachète un club européen

Depuis plusieurs années, Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, cherchait à étendre son influence en Europe. Le groupe qatari avait multiplié les pistes, sondant Malaga (Espagne), puis entrant en 2022 à hauteur de 30 % dans le capital du SC Braga (Portugal). Mais cette participation minoritaire ne constituait pas l’extension sportive espérée et la recherche d’un club pleinement contrôlé se poursuivait.

Au printemps, les discussions se sont intensifiées et les premières fuites pointaient vers la Belgique. Les dirigeants parisiens peaufinaient alors leur stratégie, réfléchissant à la meilleure manière de structurer un futur réseau de clubs. Après des années d’attente, le dossier a finalement trouvé son aboutissement ce mardi, avec l’annonce officielle du rachat prochain du KAS Eupen, club évoluant en Challenger Pro League.

QSI mise sur un club de D2 belge

Dans son communiqué, QSI explique avoir signé un protocole d’accord visant à acquérir l’intégralité du club et à reprendre immédiatement ses activités sportives. Propriété de l’Aspire Zone Foundation, le KAS Eupen présente selon le groupe qatari un potentiel idéal pour structurer un écosystème multiclubs. QSI met en avant « un marché footballistique très attractif » et dévoile déjà ses priorités : « le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire ». Une feuille de route qui marque un tournant dans l’histoire de QSI, qui prend pour la première fois le contrôle total d’un club européen en dehors du PSG.

Le communiqué complet

«Qatar Sports Investments (QSI), l’un des principaux groupes d’investissement stratégique dans les domaines du sport, de la culture, du divertissement et du lifestyle, a le plaisir d’annoncer l’acquisition prochaine du KAS Eupen, un club de football belge historique qui évolue actuellement en Challenger Pro League. L’arrivée du KAS Eupen au sein du groupe QSI renforce encore sa position d’acteur mondial dans le domaine du football et des affaires – en plus de la participation majoritaire de QSI dans le Paris Saint-Germain et de sa participation minoritaire dans le Sporting Clube de Braga – parallèlement aux autres investissements de premier plan de QSI dans le padel (Premier Padel), l’art (Art Basel) et d’autres projets multisports couvrant le sport automobile, le basket-ball et bien d’autres disciplines.

QSI a signé un protocole d’accord (MoU) confirmant l’acquisition prochaine de la totalité du club, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, et la reprise immédiate des activités sportives de la KAS Eupen. Selon les termes du protocole d’accord, QSI prendra à terme le contrôle opérationnel total du club, y compris tous les actifs sportifs, commerciaux et opérationnels associés, dans un délai très court. Outre cet investissement stratégique, QSI soutiendra la transformation du club grâce à son expertise, son expérience et son savoir-faire de classe mondiale, tout en le connectant au modèle en pleine croissance, entièrement intégré et hautement performant de QSI, qui regroupe plusieurs clubs, plusieurs sports et plusieurs activités.

Le KAS Eupen est racheté à l’Aspire Zone Foundation (Aspire). Sous la propriété d’Aspire, le club s’est imposé comme une équipe stable et respectée. La Belgique est également un marché footballistique très attractif, où la forte concurrence entre des équipes de grande qualité favorise le développement des talents dans tout le pays, le KAS Eupen offrant un potentiel important de croissance durable à long terme.

Cet investissement reflète la stratégie principale de QSI, qui consiste à développer des actifs sportifs, à améliorer le développement et le parcours des athlètes, et à favoriser des environnements hautement performants au sein et entre les propriétés de son groupe. QSI et les dirigeants du club se concentreront sur le renforcement du modèle sportif du KAS Eupen, l’expansion de ses capacités commerciales et l’identification d’opportunités de croissance sur les marchés nationaux et internationaux. Les principales priorités comprendront le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire. » De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président de Qatar Sports Investments, a déclaré : « Qatar Sports Investments est fier de devenir le gardien du KAS Eupen et de contribuer au développement du football en Belgique. Grâce à l’expertise mondiale et à la passion de QSI pour le football, notre objectif est de construire une structure footballistique et commerciale moderne et compétitive, qui fera la fierté des supporters du KAS Eupen et s’appuiera sur le formidable héritage du club à ce jour. Nous accueillons chaleureusement dans notre famille un club et une communauté fantastiques ».