Real Madrid : la réaction à chaud de Rodrygo

Le Real Madrid devait l’emporter face à Manchester City pour conforter sa place dans le top 8 du classement de la Ligue des Champions et surtout pour conforter Xabi Alonso dans son poste d’entraîneur. Tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de Rodrygo, mais les Merengues se sont finalement incliné 2 buts à 1. Buteur pour la première fois de la saison, Rodrygo a été le premier Madrilène à se présenter face aux médias pour réagir après cette deuxième défaite consécutive au Bernabéu.

La suite après cette publicité

«Ça n’a pas suffi, nous sommes très frustrés, nous avons fait une excellente première période, nous avions l’intention de commencer fort, nous avons marqué. Il faut s’améliorer. Ces matchs se jouent sur des détails, des balles arrêtées… c’est pourquoi nous sommes frustrés, car nous nous sommes entraînés et cela arrive, mais bon, il faut continuer. J’avais besoin de marquer, je n’étais pas au meilleur de ma forme, mais ça arrive dans le football, je dois rester concentré, m’entraîner, les choses ne marchaient pas pour moi, voyons si avec ce but je vais retrouver un meilleur niveau. C’est un moment difficile pour les joueurs et pour tout le monde, et je voulais montrer que nous sommes avec notre entraîneur, on essaie de créer beaucoup de choses de l’extérieur, et je voulais dire que nous avons besoin d’unité pour aller de l’avant et obtenir des résultats. Des sifflets ? C’est un club exigeant, il faut l’accepter et s’améliorer», a-t-il déclaré à l’issue du match.