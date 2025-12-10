Menu Rechercher
LdC : Manchester City n’est pas favori selon Pep Guardiola

Real Madrid 1-2 Man City

Manchester City pointe désormais à la quatrième place du classement de la Ligue des Champions après sa victoire sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Cependant, Pep Guardiola ne voit pas son équipe comme l’une des favorites à la victoire finale. Enfin, pas pour le moment.

«Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes loin du compte. En février, nous serons meilleurs. Nous avons déjà connu ce genre de matchs, où nous avons mieux joué mais perdu. Les joueurs ont fait un gros effort, mais nous avons encore beaucoup à améliorer», a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

