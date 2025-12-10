PSG : Marquinhos est blessé

On a un temps cru que Luis Enrique remplaçait Marquinhos par précaution après son coup reçu au-dessus de la cheville face à Bilbao (0-0), mais à priori, le défenseur brésilien était touché ailleurs. Passé en zone mixte après le match, le capitaine parisien a confié qu’il souffrait au niveau de l’adducteur.

«Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur», a indiqué Marquinhos à la presse. Une blessure musculaire qui pourrait donc faire craindre une nouvelle absence se comptant en semaines. Il faudra attendre les examens du joueur dans les prochaines heures pour en savoir davantage.