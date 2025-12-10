Ligue des Champions
PSG : Marquinhos est blessé
1 min.
@Maxppp
On a un temps cru que Luis Enrique remplaçait Marquinhos par précaution après son coup reçu au-dessus de la cheville face à Bilbao (0-0), mais à priori, le défenseur brésilien était touché ailleurs. Passé en zone mixte après le match, le capitaine parisien a confié qu’il souffrait au niveau de l’adducteur.
La suite après cette publicité
«Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur», a indiqué Marquinhos à la presse. Une blessure musculaire qui pourrait donc faire craindre une nouvelle absence se comptant en semaines. Il faudra attendre les examens du joueur dans les prochaines heures pour en savoir davantage.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer