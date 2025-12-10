LdC, PSG : Nuno Mendes n’est pas inquiet

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul ce soir sur la pelouse de l’Athletic (0-0). Après une première période où ils ont été bousculés dans le jeu, ils ont su hausser le ton en seconde période mais se sont heurtés à un manque de réalisme, incarné par la barre de Barcola et les arrêts d’Unai Simon. Pas de quoi s’inquiéter non plus car le champion d’Europe en titre est 3e au classement et toujours plus proche d’une qualification.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de déception, mais on pense qu’on doit faire plus, a réagi Nuno Mendes sur Canal+. On n’a pas été à notre maximum. Il fallait faire plus pour sortir d’ici avec une victoire. C’est un nul, on ne voulait pas de ce résultat mais il faut continuer. Ça arrive de ne pas être à notre niveau. On n’a pas réussi mais avec le travail on réglera ça. Au prochain match on ira mieux», présage le Portugais, pas inquiet non plus par la sortie sur blessure de Marquinhos.