LdC : le PSG accroché par l’Athletic

Objectif qualification pour le PSG. Deux semaines après sa victoire contre Tottenham, et 4e au coup d’envoi de son déplacement à Bilbao, le champion d’Europe avait l’occasion de valider son ticket pour le tour suivant en cas de victoire dans un San Mamés toujours intimidant. Luis Enrique en avait conscience hier en conférence de presse et avait prévenu ses joueurs, sauf Dembélé, Chevalier, Hakimi et Hernandez, les absents du soir. Safonov jouait à nouveau une belle carte, alors que devant le trio habituel au milieu de terrain, Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia démarraient pour tenter de déstabiliser une défense toujours très difficile à manœuvrer, surtout devant son public.

Dans un premier temps, l’ambiance hostile n’a pas semblé déstabiliser des Parisiens plutôt bien en jambes et créatifs pour se montrer dans la moitié de terrain des Leones. Ils obligeaient même leurs adversaires à verser dans le trop-plein d’agressivité. Nuno Mendes n’en profitait pas sur cet excellent coup-franc (5e), encore moins Vitinha (17e). Fabian Ruiz aussi a eu une belle opportunité, dans le jeu cette fois grâce à Mayulu mais l’Espagnol n’accrochait pas le cadre après s’être emmené le ballon de la poitrine (19e). Paris ne donnait pas non plus une impression de domination. Kvara et Barcola avaient beau permuter, le collectif commençait à subir le pressing intense des Basques.

Toujours aussi agressifs, dans le bon sens du terme cette fois, ils faisaient déjouer le club de la capitale, en panne d’imagination et de justesse technique. Ça ne se concrétisait pas non plus en termes d’occasions. Sérieux en ce début de rencontre, Safonov restait vigilant sur ce coup-franc vicieux de Berenguer (31e), comme pour mieux calmer les ardeurs locales et contrôler ce temps plus faible de son équipe. En guise de réponse, les hommes de Luis Enrique ont bien failli piquer juste avant la pause après un joli mouvement collectif et ce centre à ras de terre de Zaïre-Emery pour Mayulu, contrarié à bout portant par le bras d’Unai Simon (45e).

La barre de Barcola

Ça donnait au moins le ton pour la suite, malgré la sortie sur blessure à la pause de Marquinhos, après un coup de Sancet (34e). Le PSG repartait pied au plancher, à l’image de ce premier ballon de Kvaratskhelia sur la droite pour Mayulu, encore mis en échec par le gardien (49e). Dans la foulée, la lourde frappe de Zaïre-Emery mettait encore à contribution le titulaire de la Roja (53e). Puis ce fut l’heure des vendanges avec ce centre de Kvara (56e), puis cette tentative enroulée hors cadre (57e). Barcola fut à son tour en passe de conclure un sublime jeu à cinq depuis le côté gauche mais sa frappe terminait pleine barre, oubliant son compère Géorgien au passage (65e).

L’entrée de Doué (62e), de retour sur les prés pour la première fois depuis sa blessure à Lorient, n’a pas offert le dynamisme attendu, tandis que les débats se rééquilibraient à l’abord du dernier quart d’heure. Comme depuis le début de cette soirée, les défenses ont fait le dos rond. L’Athletic a eu, au mieux, deux situations chaudes. La dernière cartouche est revenue à Fabian Ruiz, qui a visé juste cette fois, mais une fois encore dans les gants d’un Unai Simon (88e), décidément très contrariant ce soir pour préserver ce 0-0 agréable à regarder. 3e, le PSG peut être déçu de ne pas avoir ramené la victoire mais ce nouveau point pris l’envoie quasiment au tour suivant.