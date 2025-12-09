Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique redoute le pire dans le guet-apens de San Mamés

Le PSG retrouve la Ligue des Champions demain et peut valider définitivement son ticket pour le tour suivant en cas de victoire. Ça ne s’annonce pas simple non plus puisqu’il faut se rendre à San Mamés (mercredi, 21h) où l’ambiance est toujours très chaude. L’arrivée houleuse en avion a donné le ton… Il faudra savoir garder ses nerfs, ne pas répondre aux provocations adverses, faire abstraction du chambrage des supporters basques ou des décisions arbitrales frustrantes. Le champion d’Europe passe un vrai test demain dans un stade véritablement hostile.

«C’est un des meilleurs stades en Espagne, approuve Luis Enrique en conférence de presse, lequel a inauguré cette enceinte lors de la saison 2013/2014 à l’occasion d’un Athletic-Celta lorsqu’il dirigeait les Galiciens. J’ai eu l’opportunité d’être l’entraîneur du Celta lors du premier match dans ce stade. On avait perdu, il manquait une tribune. Hier, j’ai parlé aux joueurs de l’ambiance qu’on aura demain. C’est merveilleux de jouer dans ce stade, c’est un match important pour nous, pour eux.» Les Espagnols du PSG pourront au moins avertir leurs équipiers de ce qu’ils risquent de subir.

«L’Athletic est un caméléon qui a une symbiose parfaite entre l’équipe et les supporters»

«Il faut surveiller l’ambiance. J’ai dit aux joueurs que ce serait difficile. L’Athletic est un caméléon qui a une symbiose parfaite entre l’équipe et les supporters. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dynamiques, qui jouent un jeu très direct. Ce sera difficile. On devra donner une bonne version de nous», poursuit le technicien asturien, particulièrement fan des Leones et de ce qu’ils représentent. «Je suis sûr qu’ils vont nous presser dès le début. Je ne sais pas combien de scénarios nous allons avoir. Ils jouent avec le cœur. Nous devons continuer sur notre lignée.»

Ce grand rendez-vous est particulièrement attendu par les 53 000 fans, ainsi que les joueurs d’Ernesto Valverde. S’offrir le champion d’Europe aurait non seulement une grande valeur, mais cela leur permettrait en plus de cela de se relancer dans cette compétition, eux qui occupent la 27e place. «Cette année, les adversaires sont plus motivés car on est les champions d’Europe. C’est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté, ils jouent avec un rythme très physique, technique. Ils savent défendre, attaquer, il faudra être prêt», prévient Luis Enrique, un poil préoccupé par l’ambiance qu’il s’apprête à vivre.

