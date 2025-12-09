LdC : les joueurs du PSG se sont fait une grosse frayeur en avion

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affrontera l’Athletic Bilbao dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions. Un match pour lequel Luis Enrique devra se passer d’Ousmane Dembélé, de Lucas Chevalier, d’Achraf Hakimi et de Lucas Beraldo. Les Rouge et Bleu sont arrivés à Bilbao ce midi, mais RMC Sport révèle que les Parisiens ont sans doute eu une belle frayeur.

Le média révèle que l’avion du PSG a décollé à 11h14 et que l’ensemble du club de la capitale avait été prévenu des fortes turbulences qui l’attendaient à son arrivée au Pays basque. Et ça n’a pas raté. « L’avion parisien a dû faire face à un trou d’air très important. Ce qui a obligé le pilote à positionner l’avion en travers au moment d’arriver sur la piste d’atterrissage. Il a ensuite redressé l’avion puis accéléré au dernier moment avant de se poser », écrit RMC Sport. Nul doute que les Franciliens se souviendront de ce vol aller pour Bilbao.