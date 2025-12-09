PSG : Luis Enrique fait le point sur Nuno Mendes et Doué

Pour ce déplacement sur la pelouse de l’Athletic, le PSG doit se résoudre à composer sans Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Lucas Beraldo et Achraf Hakimi. Bonnes nouvelles tout de même pour Luis Enrique, Nuno Mendes et Désiré Doué ont été convoqués pour cette 6e journée de Ligue des Champions. Reste à savoir dans quelle condition physique sont les deux joueurs après leur blessure.

«Désiré Doué est de retour et c’est important pour nous. Je l’ai vu très bien à l’entraînement. On verra demain s’il démarre ou pas», assure Luis Enrique en conférence de presse. Pour Nuno Mendes, tout dépendra de la dernière séance ce mardi soir. «On va voir à l’entraînement aujourd’hui sinon je pense tous les joueurs présents dans la liste sont disponibles. Beaucoup de joueurs peuvent jouer latéral gauche. Je pense qu’ils ont tous la mentalité pour ça. Nous avons des options.»

