LdC, PSG : Marquinhos sort sur blessure

Le PSG a vécu une première période compliquée à Bilbao. Bougé par le pressing adverse, le champion d’Europe n’est pas parvenu à ouvrir le score en première période, et va devoir disputer la seconde mi-temps sans son capitaine Marquinhos, touché après un gros contact avec Sancet.

Le milieu de l’Athletic a même échappé à une grosse sanction sur ce coup puisque sa semelle a fini sur le tibia du Brésilien. Ce dernier a serré les dents jusqu’à la pause, avant de céder sa place à Illya Zabarnyi, qui a donc pris la place aux côtés de Pacho en charnière.