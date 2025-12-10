Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC, PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Marquinhos

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marquinhos sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Bilbao 0-0 PSG

C’est la mauvaise nouvelle du soir au PSG. Lors du match nul obtenu sur la pelouse de l’Athletic (0-0), le club de la capitale a enregistré la sortie sur blessure de Marquinhos. Le capitaine a reçu un coup sur le tibia de la part de Sancet, et a fini par être remplacé à la pause par Zabarnyi.

Interrogé sur le remplacement du Brésilien, Luis Enrique n’a pas eu l’air trop inquiet. «Je ne sais pas, il faut attendre mais il a demandé le changement à la mi-temps. On verra demain», déclare l’Asturien au micro de Canal+ après la rencontre.

Ligue des Champions
PSG
Marquinhos

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
