Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

PSG : Vitinha regrette les occasions manquées

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp
Bilbao 0-0 PSG

Le PSG doit se contenter d’un 0-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao après un match mitigé. Une première période décevante, puis une deuxième plus réussie, mais sans réussite offensive. C’est ce qu’a souligné Vitinha à l’issue de la rencontre sur Canal+.

La suite après cette publicité

« On veut toujours la victoire. Le problème, c’est que dans un match comme ça quand tu marques pas, ça devient difficile. On a eu trop d’occasions ratés, malheureusement ça arrive. Ils sont bien entrés dans le match, avec l’aide de leurs supporters. On savait que ça allait retomber en 2e, c’est ce qui s’est passé mais on a pas réussi à marquer nos occasions. Il y a toujours du travail. Si on marque, on ne dit pas ça à la fin, mais c’est le football. Il y a eu 0-0 il faut continuer », a déclaré Vitinha.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier