PSG : Vitinha regrette les occasions manquées

Le PSG doit se contenter d’un 0-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao après un match mitigé. Une première période décevante, puis une deuxième plus réussie, mais sans réussite offensive. C’est ce qu’a souligné Vitinha à l’issue de la rencontre sur Canal+.

« On veut toujours la victoire. Le problème, c’est que dans un match comme ça quand tu marques pas, ça devient difficile. On a eu trop d’occasions ratés, malheureusement ça arrive. Ils sont bien entrés dans le match, avec l’aide de leurs supporters. On savait que ça allait retomber en 2e, c’est ce qui s’est passé mais on a pas réussi à marquer nos occasions. Il y a toujours du travail. Si on marque, on ne dit pas ça à la fin, mais c’est le football. Il y a eu 0-0 il faut continuer », a déclaré Vitinha.