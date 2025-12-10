Real-Man City : la réaction fataliste de Xabi Alonso

Xabi Alonso sera-t-il encore l’entraîneur du Real Madrid après cette défaite face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2) ? Il n’a gagné que 2 des 8 derniers matches disputés par la Casa Blanca. Toutefois, il peut compter sur l’appui de certains joueurs qui ont affiché publiquement leur soutien à leur entraîneur à l’issue de la rencontre. Xabi Alonso a lui livré son analyse de la rencontre.

« Je pense que nous n’avons rien à nous reprocher, nous avons très bien commencé, mais il y a des moments où le moindre coup vous fait plus mal, en 10 minutes, ils ont pris l’avantage… nous n’avons pas bien contrôlé le jeu, puis nous l’avons contrôlé jusqu’à la fin, nous avons manqué de finesse, je n’ai rien à reprocher à personne. Quand vous êtes dans une période délicate, avec autant de blessés, vous vous sentez moins solide et c’est pourquoi ils ont renversé la situation trop rapidement. Nous avons concédé très peu, mais suffisamment. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez des occasions… et nous n’avons pas réussi », a déploré le coach madrilène. Pour combien de temps encore ?