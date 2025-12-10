Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue des Champions

Real-Man City : la réaction fataliste de Xabi Alonso

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Real Madrid 1-2 Man City

Xabi Alonso sera-t-il encore l’entraîneur du Real Madrid après cette défaite face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2) ? Il n’a gagné que 2 des 8 derniers matches disputés par la Casa Blanca. Toutefois, il peut compter sur l’appui de certains joueurs qui ont affiché publiquement leur soutien à leur entraîneur à l’issue de la rencontre. Xabi Alonso a lui livré son analyse de la rencontre.

La suite après cette publicité

« Je pense que nous n’avons rien à nous reprocher, nous avons très bien commencé, mais il y a des moments où le moindre coup vous fait plus mal, en 10 minutes, ils ont pris l’avantage… nous n’avons pas bien contrôlé le jeu, puis nous l’avons contrôlé jusqu’à la fin, nous avons manqué de finesse, je n’ai rien à reprocher à personne. Quand vous êtes dans une période délicate, avec autant de blessés, vous vous sentez moins solide et c’est pourquoi ils ont renversé la situation trop rapidement. Nous avons concédé très peu, mais suffisamment. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez des occasions… et nous n’avons pas réussi », a déploré le coach madrilène. Pour combien de temps encore ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier