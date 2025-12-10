Menu Rechercher
Real-Man City : Guardiola réagit au match fantomatique d’Haaland

Haaland (Manchester City) contre Courtois (Real Madrid) @Maxppp
Real Madrid 1-2 Man City

Ce soir, Manchester City a remporté son choc de Ligue des Champions face au Real Madrid (2-1) et Erling Haaland a marqué sur penalty. Cependant, le Norvégien a vécu une soirée pas franchement excitante puisqu’il n’a touché presque aucun ballon et n’a tiré que trois fois au but (dont un penalty). Un constat auquel a réagi son coach Pep Guardiola.

«Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Nous devons lui passer davantage le ballon, il doit être impliqué dans le jeu. Lors des derniers matchs, il n’a pas été très présent, nous devons donc trouver un moyen de lui passer davantage le ballon», a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

