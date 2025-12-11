City : Erling Haaland a regretté l’absence de Kylian Mbappé

Hier soir, au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City (1-2) lors de la 6e journée de la phase de ligue de C1. Kylian Mbappé, un temps incertain en raison d’une gêne musculaire et d’une fracture de l’annulaire gauche, est finalement resté sur le banc et n’est même pas entré en jeu. Pour compenser son absence, Xabi Alonso avait misé sur les jeunes Gonzalo García et Endrick, tandis que Rodrygo avait relancé l’espoir madrilène en inscrivant le seul but merengue. Insuffisant toutefois pour éviter une nouvelle défaite contre les champions d’Europe en titre.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’attaquant norvégien, Erlig Haaland a déclaré : « un coup de pouce grâce à l’absence de Kylian Mbappé dans l’équipe ? Nous sommes au courant de leurs blessures, nous en avons aussi, mais eux en ont beaucoup. Personne ne souhaite voir un joueur se blesser, mais nous nous attendions à ce qu’il joue. Je m’attendais à affronter Kylian aujourd’hui. Mais quand un joueur comme lui est absent, on n’est pas content, car on veut jouer contre les meilleurs, mais cela donne un petit coup de pouce psychologique. » Kylian Mbappé appréciera.