Real Madrid : la déclaration laconique de Xabi Alonso sur Arbeloa

Ces derniers temps, Xabi Alonso est sur la sellette avec le Real Madrid. Avec des performances décevantes et des frustrations de plus en plus gênantes au sein du vestiaire madrilène, le coach espagnol, arrivé cet été pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, est en grand danger après deux défaites de rang. Et une défaite demain sur la pelouse d’Alavés pourrait sonner le glas de son aventure avec les Merengues.

Depuis plusieurs jours, des noms de potentiels remplaçants à Alonso émanent dans la presse espagnole. Et celui d’Alvaro Arbeloa revient avec insistance. Ancien coéquipier d’Alonso à Liverpool et au Real Madrid, le défenseur droit réalise du bon travail avec la Castilla. Interrogé sur un potentiel mandat d’Arbeloa à la tête du Real en conférence de presse, Alonso s’est fendu d’une réponse atone : «Álvaro pourrait devenir entraîneur à l’avenir. Il se débrouille très bien.»