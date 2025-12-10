Real Madrid : Nasri demande du temps pour Xabi Alonso

La presse espagnole a annoncé un ultimatum pour Xabi Alonso avant la rencontre face à Manchester City. Un résultat négatif et c’en était fini de l’entraîneur espagnol sur le banc du Real Madrid. Il est venu avec la défaite à Santiago Bernabeu, et la position de Xabi Alonso est plus que jamais fragilisée. Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri a donné son avis sur la situation merengue.

« Il n’y a pas le feu au lac. Il faut attendre, donner un peu de temps. (…) Tout dépend d’une chose : Florentino Pérez va trancher pour qui ? Pour une certaine partie de son vestiaire, ou pour son coach, qu’il a débauché au Bayer Leverkusen. Normalement, si tu vas débaucher un coach comme Xabi Alonso, tu lui laisses le temps de travailler. Est-ce qu’il veut favoriser son vestiaire ? C’est ce qu’on va savoir dans les prochains jours », a lancé Nasri.