PSG : Nasser al-Khelaïfi a complètement changé

Depuis plusieurs mois, Nasser al-Khelaïfi adopte une posture plus discrète au sein du PSG. Longtemps omniprésent dans toutes les décisions sportives depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments, le président parisien a choisi de s’éloigner du management quotidien de l’équipe. Cette nouvelle approche, amorcée il y a environ deux ans, se traduit notamment par un respect total des prérogatives de Luis Campos et Luis Enrique, laissant au duo la responsabilité des choix sportifs sans intervention directe, hormis quelques échanges ponctuels sur des dossiers spécifiques.

Pour autant, cette moindre exposition médiatique ne signifie pas un désengagement. Selon son entourage, Nasser al-Khelaïfi reste fortement impliqué dans la gouvernance globale du club. Il supervise les grands projets comme le futur stade, dirige les réunions stratégiques et représente le PSG lors des cérémonies officielles. Son rôle dépasse même le football, avec des missions accrues dans la gestion des clubs satellites, des partenariats internationaux et des négociations avec d’autres entités sportives, comme la NBA. Une implication intense qui confirme que, malgré sa discrétion apparente, le président reste au cœur du projet parisien.