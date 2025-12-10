Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

PSG : Nasser al-Khelaïfi a complètement changé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas en tribunes @Maxppp

Depuis plusieurs mois, Nasser al-Khelaïfi adopte une posture plus discrète au sein du PSG. Longtemps omniprésent dans toutes les décisions sportives depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments, le président parisien a choisi de s’éloigner du management quotidien de l’équipe. Cette nouvelle approche, amorcée il y a environ deux ans, se traduit notamment par un respect total des prérogatives de Luis Campos et Luis Enrique, laissant au duo la responsabilité des choix sportifs sans intervention directe, hormis quelques échanges ponctuels sur des dossiers spécifiques.

La suite après cette publicité

Pour autant, cette moindre exposition médiatique ne signifie pas un désengagement. Selon son entourage, Nasser al-Khelaïfi reste fortement impliqué dans la gouvernance globale du club. Il supervise les grands projets comme le futur stade, dirige les réunions stratégiques et représente le PSG lors des cérémonies officielles. Son rôle dépasse même le football, avec des missions accrues dans la gestion des clubs satellites, des partenariats internationaux et des négociations avec d’autres entités sportives, comme la NBA. Une implication intense qui confirme que, malgré sa discrétion apparente, le président reste au cœur du projet parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier