Rennes : Habib Beye envoie un message fort à Seko Fofana

Après une année 2025 marquée par les blessures et une mise à l’écart à Toulouse, Seko Fofana pourrait réintégrer le groupe rennais ce samedi contre Brest, avant de rejoindre la CAN 2025 avec la Côte d’Ivoire. Écarté fin octobre avec Ludovic Blas pour un investissement jugé insuffisant à l’entraînement, et limité par une blessure aux ischios, le milieu ivoirien de 30 ans n’a pas pleinement pesé sur la période faste de son équipe. « Je suis conscient que les gens attendaient beaucoup plus. Je suis un joueur exposé. Alors, quand je reviens en juin, ma volonté est de tout faire pour éviter les rechutes », a-t-il confié à L’Équipe.

Pour son entraîneur Habib Beye à Rennes, le message est clair : le retour de Fofana passe par la performance. « Quand vous avez des joueurs avec ce statut-là, cette aura-là, on en attend plus, mais je pense que c’est lui le premier qui en attend plus. C’est un compétiteur, qui travaille beaucoup actuellement pour revenir dans le onze de départ et justement dans cette logique de compétition », a prévenu Habib Beye. Le président Arnaud Pouille souligne également la motivation du joueur : « le premier hyper motivé pour prouver des choses, c’est Seko lui-même », confirmant donc que Fofana reste toujours autant engagé dans son challenge rennais.