Ligue 1

Rennes - Brest : les deux bourdes monumentales de Kenny Lala en 1 minute

Par Jordan Pardon
1 min.
Kenny Lala sous les couleurs du Stade Brestois @Maxppp
Rennes 2-1 Brest

Les fils se sont touchés dans le cerveau de Kenny Lala. Que s’est-il passé à la 24e minute, puis à peine 60 secondes plus tard, quand le défenseur brestois a offert deux buts à Rennes ? Alors que Brest menait au score après une entame de match convaincante, l’ex-Lensois a ruiné le travail de son équipe.

beIN SPORTS
[👀 VIDÉO BUT] ⚽🇫🇷 #Ligue1 #SRFCSB29
🥶 Oh la boulette de Kenny Lala qui glisse !!
💪 Esteban Lepaul en profite pour égaliser et relancer ce derby !
Il s’emmêlait d’abord les pinceaux en tentant de trouver son gardien Grégoire Coudert en retrait, sauf qu’Al-Tamari était plus prompt : le Jordanien se servait dans ses pieds comme chez le primeur, et offrait un but à Lepaul (24e). Juste après l’engagement, Lala se rendait à nouveau coupable d’une passe en retrait mal dosée pour Chardonnet, que réceptionnait encore Al-Tamari, clinique face à Samba (25e). Rennes mène désormais 2-1 dans ce derby breton.

beIN SPORTS
[👀 VIDÉO BUT] ⚽🇫🇷 #Ligue1 #SRFCSB29
😱 INCROYABLE !! Encore une boulette de Kenny Lala !
😎 Al Tamari ne se fait pas prier et marque à son tour !
😲 Brest coule et Rennes renverse tout en 2 minutes : 2-1 !
