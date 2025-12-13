Ligue 1 : Rennes renverse Brest et met la pression sur l’OM

Suite de la 16e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi avec une belle affiche entre Rennes et Brest pour le derby. De retour en forme après un début de saison galère, le Stade Rennais avait été freiné dans sa renaissance par le PSG le week-end dernier (0-5). Il fallait donc vite rebondir ce samedi à domicile pour ne pas trop douter. Et Habib Beye, qui a visiblement trouvé son système et ses hommes, avait besoin de réponses face à une équipe brestoise qui végète dans le milieu de tableau de la Ligue 1 depuis le début de saison.

Et dans ce match, un peu contre le cours du jeu, ce sont bien les Brestois qui ouvraient le score. Trouvé entre les lignes d’une défense rennaise un peu attentiste sur le coup, Kamory Doumbia trouvait Mama Baldé dans la profondeur. L’international bissau-guinéen s’en allait tromper Brice Samba, du gauche, d’une frappe précise. Surpris, les Rennais ne tardaient cependant pas à réagir. Et ils pourront dire merci à Kenny Lala, qui décidait, en deux minutes, de complètement plomber son équipe avec deux boulettes.

Rennes a du caractère

Sur la première, il s’emmêlait complètement les pinceaux devant le pressing de Mousa Al-Tamari. Et le cuir arrivait dans les pieds du Jordanien, qui servait Esteban Lepaul dans la surface. Ce dernier n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide d’un tacle-tir (1-1, 24e). Une minute plus tard, bis repetita. Al-Tamari profitait d’une nouvelle grosse boulette de Kenny Lala, qui manquait sa relance. L’ailier jordanien en profitait pour filer au but et ajuster Grégoire Coudert d’un tir entre les jambes (25e, 2-1). En deux minutes, les Rennais renversaient entièrement la rencontre après avoir tout de même souffert pendant une bonne partie de l’entame de match.

À la pause, les Rennais étaient donc devant et on s’attendait à une réaction brestoise dans le second acte. Mais l’élan brestois avait été bien cassé par la double boulette de Lala. Avec un Rennes qui retrouvait des couleurs et des individualités fortes comme Al-Tamari, redoutable dans son rôle de piston gauche, Brest ne parvenait pas à revenir et encaissait même un troisième but en fin de rencontre, signé Mohamed Kader Meïté sur un bon service de Quentin Merlin (3-1, 88e). Avec ce succès, Rennes poursuit sa marche en avant et remonte à la 5e place du classement, à seulement deux longueurs du podium (en attendant les autres matches du week-end). Brest reste dans le milieu de tableau.