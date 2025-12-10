LdC : le PSG peut valider sa qualification dès ce soir si…

Le PSG peut sceller sa qualification pour la suite de la Ligue des Champions dès ce mercredi soir en cas de victoire sur la pelouse de l’Athletic Club. Après leur impressionnante victoire contre Tottenham (5-3), les Parisiens, 4e au classement avec seulement une défaite en 5 matchs, peuvent envisager l’avenir sereinement. 3 points à San Mamès leur permettraient de rejoindre Arsenal et le Bayern Munich en tête du classement et de garantir au minimum leur place pour les barrages, même avec deux rencontres restantes.

La suite après cette publicité

De plus, un match nul ne compromettrait pas non plus leurs chances : le PSG disposerait encore de deux rencontres à venir, face au Sporting Portugal et à Newcastle, pour assurer sa qualification, même si dans ce cas son destin dépendrait en partie des résultats des autres équipes. Une défaite face aux Basques obligerait les hommes de Luis Enrique à remporter au moins l’une de leurs deux dernières rencontres pour se maintenir dans la course directe. La saison passée, le club avait assuré sa place pour les barrages seulement lors de la dernière journée, et cette année, les Parisiens visent une qualification directe en huitièmes de finale, avec l’objectif donc d’intégrer le Top 8. Réponse ce soir.