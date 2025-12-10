PSG : les vérités amères du clan Illia Zabarnyi

Deux salles, deux ambiances. Voici une image qui résume les attitudes de Matvey Safonov et d’Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Concernant le Russe, il prend soin de ne pas parler de son coéquipier ukrainien, ni de la guerre qui oppose leurs deux pays. En septembre dernier, il avait été invité à s’exprimer sur sa cohabitation avec l’ancien joueur de Bournemouth. «Je ne le ferai pas», avait lâché Safonov, qui est plus bavard lorsqu’il s’agit de parler de sa concurrence avec Lucas Chevalier. De son côté, Zabarnyi adopte une autre stratégie. Il s’est beaucoup plus engagé publiquement au sujet de l’Ukraine et du conflit avec la Russie. En revanche, il ne souhaite pas s’exprimer au sujet de Safonov. C’est dans cette ambiance que les deux footballeurs ont entamé leur cohabitation, qui interroge forcément.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, leurs relations refont de nouveau parler. Et pas qu’un peu. Tout a commencé le week-end dernier lorsque l’Ukrainien a dû déclarer forfait face au Stade Rennais (victoire 5 à 0) car il était malade. Certains y ont vu une drôle de coïncidence puisque Matvey Safonov devait justement jouer en l’absence de Lucas Chevalier, blessé à la cheville. Luis Enrique a mis fin à cette affaire très rapidement lors d’une conférence de presse. «C’est incroyable… À chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps. Il est malade. Il est malade, tout simplement. Il a été malade les deux derniers jours. Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher tout le temps la polémique. Mais il n’y a rien, il est malade.» Fin de la polémique ? Pas vraiment.

Une cohabitation qui fait parler

En Ukraine, on a été soulagé que Zabarnyi n’ait pas à partager le terrain avec le Russe. De son côté, Angelina Zabarnyia, l’épouse du défenseur, s’est offerte une sortie piquante sur Telegram au sujet du forfait de son mari. « Comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites.» Les déclarations de Madame Zabarnyia, qui n’en est pas à son premier coup d’essai, n’ont pas été appréciées en Russie où Sov Sport évoque une publication «controversée». Mais il n’y a pas qu’au pays où son attitude fait jaser. Le média russe a partagé des avis de supporters parisiens sur le comportement de l’épouse de Zabarny. « 70 millions pour ce genre de comportement ? Merci, ça suffit. Qu’ils règlent d’abord leurs problèmes familiaux.» Un autre a lancé : « Safonov fait son travail, et vous, vous créez des problèmes. Le PSG devrait choisir des joueurs qui aident le club.»

La suite après cette publicité

Un troisième a confié : « j’espère qu’ils se débarrasseront de Zabarnyi cet hiver. Safonov est meilleur que Chevalier. Le choix entre lui et l’Ukrainien est évident. Il aurait mieux valu qu’elle se taise et ne déshonore pas le club.» En Russie, où on est heureux que le gardien de la sélection nationale ait pu retrouver du temps de jeu, on estime que cette situation ne devrait pas durer. Si un départ n’est pas dans les tuyaux pour cet hiver d’après L’Equipe, Sov Sport a annoncé hier que trois clubs pensent déjà à lui au plus tard pour cet été. Ainsi, il a des touches avec Galatasaray, le Spartak Moscou et l’Arabie saoudite. En attendant, il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2029 à Paris. Un club qui fait au mieux pour gérer cette situation très particulière comme l’explique Le Parisien ce mercredi. Le quotidien français ajoute que le PSG a été très étonné et agacé des récentes polémiques concernant l’absence de Zabarnyi.

L’incompréhension de l’Ukrainien et de son entourage

Le club de la capitale n’a pas apprécié qu’on doute du professionnalisme de son défenseur, irréprochable à ce niveau-là. Du côté du clan Zabarnyi, également contacté par nos confrères, on peut dire que c’est un peu la même chose. Le Parisien explique que l’Ukrainien et son entourage ont été très surpris par la polémique liée à son absence alors qu’il avait bien la grippe. Ils sont dans l’incompréhension la plus totale et rappellent que les deux joueurs entretiennent une relation respectueuse. Ils s’entraînent ensemble et partagent le même banc et le même vestiaire depuis plusieurs mois. Concernant son choix de rejoindre Paris, il a été précisé que Zabarnyi a signé en connaissance de cause. Une réponse claire à ceux qui ont donc assuré qu’il avait demandé le départ de Safonov au moment de sa signature chez les champions de France.

La suite après cette publicité

Ce qui va dans le sens des informations publiées récemment par L’Equipe, qui a évoqué des relations «strictement professionnelles». Le Parisien précise tout de même que le club et les deux joueurs veillent scrupuleusement à ce qu’ils ne s’exposent jamais ensemble. Histoire d’éviter les problèmes. Mais il arrive qu’ils doivent évoluer ensemble lors d’exercices à l’entraînement. Pour le moment, le Russe et l’Ukrainien n’ont pas été alignés sur le terrain en même temps par Luis Enrique. Cela pourrait arriver prochainement puisque Lucas Chevalier n’est pas encore remis. Ce soir, face à l’Athletic Bilbao, Zabarnyi est annoncé sur le banc. Mais en cas de forfait de Nuno Mendes, Willian Pacho pourrait débuter au poste de latéral gauche. L’Ukrainien, lui, prendrait place dans l’axe aux côtés de Marquinhos pour protéger les buts gardés par Matvey Safonov. Réponse ce soir à 21 heures.