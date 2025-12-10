Liverpool : la demande de Steven Gerrard à Mohamed Salah

Le cas Mohamed Salah est sur toutes les lèvres à Liverpool. Sans sa star, laissée en Angleterre par Arne Slot après ses propos incendiaires des derniers jours, le club de la Mersey est allé gagner hier soir sur la pelouse de l’Inter (1-0), lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Il s’agissait d’une punition pour avoir fait passer son cas avant celui de l’équipe, en grandes difficultés depuis le début de la saison. Comment les Reds vont gérer l’Égyptien dans les prochains jours ? C’est toute la question. La possibilité d’un départ dès cet hiver en direction de l’Arabie saoudite est même possible. Steven Gerrard aimerait que Salah fasse machine arrière et s’excuse pour recoller les morceaux.

«Il est de toute évidence furieux de ne pas jouer, ce que je comprends, affirme la légende de Liverpool sur TNT Sports. Il a lancé deux phrases à propos de jeter les gens en pâture qu’il faut qu’il retire, tout en discutant avec l’entraîneur. J’ai déjà vu ça et je l’ai vécu quand (Luis) Suarez s’est brouillé avec Brendan (Rodgers). Je l’ai aussi fait moi-même. Personne n’est parfait et on a tous parfois perdu la tête en tant que joueurs en nous laissant submerger par nos émotions», poursuit l’ancien entraîneur des Rangers ou encore d’Aston Villa, espérant que Salah réaliserait qu’il a été «un peu émotionnel et excessif», avant de conclure. «Liverpool a besoin d’un Mo Salah qui joue bien parce qu’il est le meilleur joueur, le meilleur buteur et il les aidera à sortir de cette mauvaise passe.»