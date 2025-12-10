Youth League : Nantes éliminé par le Maccabi Haïfa

Trois clubs français qualifiés, pas quatre. Si le PSG (13e), Monaco (18e) et l’OM (22e) ont rallié la phase finale de Youth League en terminant dans le top 22, Nantes a pris la porte face au Maccabi Haïfa ce mercredi (0-1, 2-3). Après avoir sorti sans trop de soucis Sabah Baku (5-0, 2-1) au tour précédent, les joueurs de Stéphane Moreau ont été battus en aller-retour par leurs adversaires israéliens (1-0 en Hongrie, 2-3 à la Beaujoire).

La suite après cette publicité

Louka Gautier avait sonné la révolte (41e, 1-1) après l’ouverture du score de Karagola (4e, 0-1), mais Grimberg (79e, 1-2) et Levy (83e, 1-3) ont finalement éteint les espoirs nantais. La réduction de l’écart de Dago (90e, 2-3) en fin de match aura été insuffisante. Pour rappel, les jeunes Canaris participaient à la compétition via la voie des champions nationaux, après avoir terminé vices champions de France la saison dernière (défaite 2-1 face au PSG, déjà qualifié). C’est ainsi que la génération Louis Leroux et Herba Guirassy avait atteint les 1/2 finale il y a deux ans.