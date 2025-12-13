CAN 2025 : la sortie forte de Marouane Chamakh pour l’Algérie

Et si le Maroc retrouvait l’Algérie lors de cette CAN ? Quatorze ans après leur dernière confrontation qui s’était soldée par une victoire des Lions de l’Atlas (4-0) (les Fennecs s’étaient imposés aux tirs au but en 2021, mais lors de la Coupe Arabe avec des équipes bis), les deux nations abordent le tournoi dans la peau de favoris. Présent et même buteur en 2011, Marouane Chamakh a eu des mots sympas pour l’Algérie, qu’il espère voir face au Maroc en finale, ou même avant.

La suite après cette publicité

« L’Algérie, c’est un pays frère. Je veux que le Maroc gagne la CAN, mais à côté, j’espère vraiment un super parcours pour l’Algérie. Franchement, c’est sincère. J’aimerais qu’on les élimine parce qu’il y a encore cette rivalité sportive. Entre nous, il faut se chambrer, il faut que ça reste, tant que c’est dans le cadre du foot. Dans la vie, on est les mêmes (les Algériens et les Marocains). On se marie ensemble, on mange la même chose, on grandit ensemble. On est des frères. »