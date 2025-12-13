Menu Rechercher
Maroc : Achraf Hakimi a déjà rejoint le rassemblement

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Achraf Hakimi avec le Maroc. Loum El Hadj

Achraf Hakimi continue sa course contre la montre pour disputer la CAN à domicile. Blessé depuis quasiment un mois à la cheville, le Marocain a décidé de suivre une rééducation stricte pour revenir dès le match d’ouverture face aux Comores le 21 décembre prochain. En accord avec le staff du PSG, le récent Ballon d’Or africain est d’ailleurs parti au Maroc ces derniers jours.

JMA Morocco 🇲🇦
🚨🇲🇦 Achraf Hakimi et Sofyan Amrabat sont actuellement en pleine rééducation à Rabat pour être prêts pour la CAN ! 😍
Évidemment convoqué par Walid Regragui pour cette CAN, Achraf Hakimi a déjà rejoint le centre d’entraînement du Maroc à Rabat. Il poursuit ainsi sa rééducation. Ce n’est pas le seul puisque le milieu défensif Sofyan Amrabat, blessé avec le Bétis, est également déjà sur place. Pour rappel, les joueurs sont attendus lundi à Rabat pour commencer le stage d’avant compétition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
