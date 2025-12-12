Coupe Arabe : la nouvelle grosse désillusion de l’Algérie fait jaser !

C’était probablement l’une des affiches les plus suivies de cette Coupe Arabe. La compétition, qui déchaîne les passions sur le continent asiatique avec des affluences records, pouvait offrir une demi-finale choc. Avec la qualification du Maroc pour les demi-finales, l’Algérie et les Émirats Arabes Unis se disputaient l’autre place dans la compétition. Entraînée par l’ex-international algérien Madjid Bougherra, la formation algérienne avait clairement fait de cette compétition un objectif. Tenante du titre, l’Algérie avait décidé de miser sur un groupe avec de très nombreux joueurs expérimentés de la sélection A comme Islam Slimani, Yacine Brahimi, Adam Ounas ou encore Yassine Benzia et Youcef Atal, pour encadrer certains profils aux portes des A (Berkane, Boulbina).

Ce vendredi soir, les Fennecs ne devaient donc pas trembler face aux Émirats Arabes Unis. Mais encore une fois, l’Algérie a craqué, ne parvenant pas à prendre le dessus sur son adversaire dans le temps réglementaire. Et lors de la séance de tirs au but, les Algériens ont fini par s’incliner (6-7) sur un penalty manqué par Naoufel Khacef, arrière gauche qui avait d’ailleurs connu un passage express à Bordeaux en 2020 (0 match après des soucis de contrat). Après cette nouvelle désillusion, les critiques, déjà nombreuses sur cette sélection jugée vieillissante et surtout sur le coach Madjid Bougherra, n’ont pas tardé. Le coach algérien n’a d’ailleurs pas mis de faux-suspense. Face à ce gros échec, il a annoncé dans la foulée qu’il démissionnait de son poste.

La défaite de l’Algérie fait mal

« Je demande pardon aux supporters algériens et je souhaite bonne chance à l’équipe nationale pour la CAN qui arrive. Nous sommes allés aux penalties et c’est comme la loterie. Nos joueurs ont fait de leur mieux (…) Je démissionne de mon poste. Si je vais rejoindre l’équipe A désormais ? Je suis un entraîneur principal et je ne travaillerai pas comme entraîneur adjoint dans l’équipe première », a-t-il lancé en conférence de presse. Une grosse déception partagée par les joueurs aussi après ce nouvel échec. « Qu’est-ce que je peux dire. Je suis déçu aussi. C’est comme ça. Je n’ai rien à dire, bonne chance à eux. Le football, c’est juste des détails. Je n’ai rien à dire. Je suis juste désolé pour les fans », a confié Yacine Brahimi au micro d’AlKass TV.

Ce nouvel échec passe mal pour les supporters algériens, qui pointent du doigt la stratégie de la Fédération algérienne avec cette équipe A’. La FAF, via son sélectionneur Madjid Bougherra, avait décidé de convoquer le onze le plus compétitif pour cette Coupe Arabe, quitte à oublier que cette compétition était surtout l’occasion d’introduire petit à petit une nouvelle génération chez les A de Vladimir Petkovic. Les convocations d’Islam Slimani (37 ans) et d’autres avaient notamment fait jaser au pays. Et l’élimination face aux Émirats Arabes Unis fait tâche. Après les récentes CAN, l’Algérie connaît une nouvelle désillusion. Il ne faudra pas que cela se répète lors de la prochaine CAN au Maroc. Les coéquipiers de Riyad Mahrez auront encore plus de pression. Mais le football algérien est en pleine restructuration désormais.