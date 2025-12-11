Menu Rechercher
Mohamed Salah ouvre la porte à un autre club de Premier League

Mohamed Salah

L’avenir de Mohamed Salah à Liverpool a pris un sérieux coup depuis ses déclarations fracassantes du week-end dernier dans lesquelles il fustige la gestion d’Arne Slot. L’entraîneur hollandais a laissé la star en Angleterre pour la rencontre de Ligue des Champions face à l’Inter (victoire 1-0) et, à moins d’une franche discussion entre les deux hommes et des excuses de la part de l’Égyptien, on voit difficilement comment la relation entre les deux pourrait s’apaiser.

Malgré une prolongation signée en avril dernier, Salah pourrait bien s’en aller dès cet hiver, à condition d’avoir des offres. L’Arabie saoudite est toujours très intéressée mais le joueur n’exclut pas non plus un mouvement vers un autre club de Premier League, annonce ce mercredi Sky Sports. Il estime avoir encore beaucoup à donner dans le meilleur championnat du monde et espère rester en Angleterre plutôt que de découvrir la Saudi Pro League.

