Liverpool envoie un signal énigmatique à Mohamed Salah

Au lendemain de la précieuse victoire de Liverpool sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des Champions (0-1), un nom continue pourtant de dominer l’actualité du club : celui de Mohamed Salah. L’Égyptien, écarté du groupe pour ce déplacement à Giuseppe Meazza, reste au cœur d’une polémique qui agite à la fois Liverpool et son pays. Son absence n’est pas liée à une blessure, mais bien aux tensions provoquées par ses récentes déclarations, jugées incompatibles avec le fonctionnement interne fixé par Arne Slot. Le technicien néerlandais, jusque-là silencieux, avait évoqué une « conséquence directe » du comportement de l’attaquant, confirmant que la mise à l’écart n’était pas anodine. Un épisode lourd, donc, d’autant plus que Salah est habituellement l’homme des grands rendez-vous européens.

«Je fais la part des choses. C’était vraiment dur pour les joueurs d’encaisser ce but à la dernière minute à Leeds. On n’avait quasiment pas concédé d’occasions, et c’était très difficile à encaisser. C’était déjà un moment fort en émotions, et ce qui s’est passé ensuite l’était tout autant. Treize joueurs ayant une expérience en Premier League ou en Ligue des Champions étaient disponibles. On encaisse un but, et puis les commentaires fusent. Normalement, cela affecte aussi les joueurs, car il a une influence considérable sur le club et sur l’équipe, donc ce n’est jamais agréable quand quelque chose arrive à ses coéquipiers. Il faudrait parler de ce que nous avons accompli ici. Je comprends parfaitement que vendredi, lors de la conférence de presse, toutes les questions porteront sur Mo», a détaillé Arne Slot en conférence de presse. Une sortie qui a fait réagir le vestiaire et poussé plusieurs cadres à rompre le silence après la victoire à Milan.

La puissante sortie du capitaine

Comme Arne Slot, Virgil van Dijk a livré un message clair, presque adressé à l’unisson à l’ancienne icône offensive des Reds, à savoir l’autorité du groupe et du coach n’est pas négociable, même pour une légende du club. : «ça ne change rien. Il y a évidemment beaucoup de bruit venant du monde extérieur, ce qui est normal quand on n’est pas performant. Ça ne sert à rien que je dise si quelqu’un a déçu quelqu’un d’autre. Il n’a pas voyagé en fonction des conséquences de ses propos. C’est tout. Il s’est entraîné hier sans problème. On verra vendredi à notre retour pour évaluer la situation. Je me concentre sur l’équipe et, pour l’instant, Mo en fait toujours partie. On verra bien. C’est difficile, mais c’est une situation difficile pour nous tous. Évidemment, il se passe des choses entre Mo et le club. Il y a des conséquences : il n’est pas là aujourd’hui pour nous aider à prendre les trois points. C’est la réalité, mais je ne pense pas que cela change quoi que ce soit à notre concentration, à notre détermination à obtenir des résultats pour le club.»

Le succès en Italie a permis de reprendre un peu d’air sportivement, mais en interne, l’affaire Salah reste loin d’être refermée : «je ne pense pas être la personne la mieux placée pour dire si quelqu’un doit présenter des excuses. Je crois qu’il a simplement exprimé ses sentiments ces derniers jours, et c’est au club de gérer la situation. La réalité, c’est que Mo part en Afrique ce week-end. C’est un fait. Il y a une urgence. On n’a pas beaucoup de temps. Le truc, c’est que je connais Mo depuis tellement longtemps. On est de bons amis, on a traversé des hauts et des bas ensemble. Il a beaucoup contribué à mes succès au club et à ma carrière de footballeur. J’ai beaucoup contribué aux siens.» Reste désormais à savoir comment Mohamed Salah et le club comptent sortir de cette zone de turbulences. Entre un joueur qui refuse de se sentir mis à l’écart et un entraîneur déterminé à imposer son cadre, Liverpool avance sur une ligne de crête alors que le calendrier s’annonce infernal.